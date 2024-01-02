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21:17, 2 января 2024Россия

США разрешили ВСУ самостоятельно принимать решения о дальности ударов

«Страна.ua»: США разрешили ВСУ принимать решения о дальности ударов РСЗО HIMARS

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Вашингтон разрешил командованию Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно выбирать дальность нанесения ударов с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По ее словам, власти США планируют передать ВСУ данные РСЗО в ближайшее время. При этом отмечается, что до сих пор не было информации о том, что Киев получит снаряды для стрельбы с помощью HIMARS на расстояния свыше 160 километров. Как уточняет издание, на такое расстояние бьют переданные Украине ракеты ATACMS.

Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета военной помощи США передадут Украине дополнительную РСЗО HIMARS. Новый пакет поддержки Киеву оценивают примерно в 100 миллионов долларов. Кроме системы HIMARS, в него войдут боеприпасы к ней и зенитные ракеты «Стингер», а также артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, противотанковые комплексы Javelin и более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию.

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      Марина Совина
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