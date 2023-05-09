В США заявили о недоумении из-за подавления Россией снарядов HIMARS

Military Watch Magazine: в США не понимают, как ВС РФ подавляют снаряды HIMARS на Украине

Военные США недоумевают и не понимают, как российские войска подавляют снаряды систем HIMARS на Украине. Об этом заявляет издание Military Watch Magazine.

По их данным, американские военные в курсе, что российские средства ПВО стали чаще сбивать снаряды реактивных установок HIMARS, поставленных Украине. «При этом остается непонятным, как ВС РФ могли так снизить эффективность этих систем», — указывается в материале.

Также высказывается мнение, что в полномасштабной войне HIMARS станут намного уязвимее, поскольку в этом случае будут сбиты американские спутники, координирующие запуски.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин высказался, что российским войскам удалось снизить эффективность атак украинских реактивных систем HIMARS, поставленных из США. По его словам, Российская армия уничтожила часть установок и складов с боеприпасами, а также стала «соблюдать радиогигиену» и перестала размещать машины возле штабов и расположений воинских подразделений.

