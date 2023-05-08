Военкор отметил снижение эффективности атак украинских HIMARS

Военкор Стешин: российским войскам удалось снизить эффективность атак украинских HIMARS

Российским войскам удалось снизить эффективность атак украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных из США, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Этому есть несколько причин. Во-первых, объясняет он, Россия уничтожила часть установок и складов с боеприпасами. Во-вторых, Российская армия стала «соблюдать радиогигиену» и перестала размещать машины возле штабов и расположений воинских подразделений. Вместо этого военные стали рассредотачиваться на местности, усложняя работу противнику.

В-третьих, в России научились глушить систему наведения HIMARS на основе GPS. Стешин отмечает, что инерциальная система навигации у этой РСЗО является скорее «дублирующе-вспомогательной» и уступает в точности системе GPS.

7 мая, а затем ночью 8 мая Российская армия провела массированный обстрел всей центральной части Украины, писало RT со ссылкой на данные NASA. Взрывы были слышны в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что город подвергся самой массированной атаке с начала военных действий, в результате которой зафиксированы повреждения домов, детских садов и школ.