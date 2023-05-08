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02:04, 8 мая 2023Бывший СССР

Рогов заявил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала СВО

Рогов заявил, что по Украине наносится один из самых мощных ударов за последние месяцы

Фото: Reuters

По подконтрольным Киеву украинским территориям наносится массированный удар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, «это одно из самых, если не самое массированное применение БПЛА-камикадзе и крылатых ракет за последние месяцы». Так, взрывы слышны в украинской столице, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях. Также он уточнил, что поражены склады и позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орехове Запорожской области.

В свою очередь, RT указывает, что нынешний обстрел можно считать самым массированным с момента начала СВО. Телеканал утверждает, что под интенсивными ударами сейчас вся центральная часть Украины.

ТАСС сообщает, что с полуночи в Киеве прозвучала уже третья волна взрывов.

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Марина Совина
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