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11:57, 8 мая 2023Бывший СССР

Кличко заявил о самой массированной атаке на Киев с начала СВО

Мэр Киева Кличко заявил о самой массированной атаке на город с начала СВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев подвергся самой массированной с начала российской специальной военной операции (СВО) атаке. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, передает РБК.

«Благодаря ПВО никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает», — сообщил он. Кличко добавил, что в результате случившегося есть зафиксированы повреждения домов, детских садов и школ.

Между тем Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом же говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, удары наносятся только по военным целям: очевидным или замаскированным.

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Алина Гончарова
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