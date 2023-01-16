Кремль заявил об отсутствии ударов российских войск по жилым домам Украины
Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», — сказал представитель Кремля.
Он также напомнил, что некоторые представители украинских властей заявили, что обрушение дома стало следствием работы систем противовоздушной обороны Украины.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил о частичном обрушении жилого дома в Днепре из-за взрыва. По словам представителей украинских властей, в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли 9 человек, еще 64 получили ранения.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.