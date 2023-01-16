Кремль заявил об отсутствии ударов российских войск по жилым домам Украины

Песков заявил, что Вооруженные силы России не наносят удары по жилым домам Украины

Вооруженные силы (ВС) России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры, удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным», — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что некоторые представители украинских властей заявили, что обрушение дома стало следствием работы систем противовоздушной обороны Украины.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о частичном обрушении жилого дома в Днепре из-за взрыва. По словам представителей украинских властей, в дом попала ракета. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате взрыва погибли 9 человек, еще 64 получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.