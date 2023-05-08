В Киеве сообщили о повреждении резервуара с дизельным топливом

Военная администрация Киева: в городе произошла утечка из резервуара с дизельным топливом

Резервуар с дизельным топливом получил повреждения в Соломенском районе Киева. Об этом сообщается в Telegram-канале городской военной администрации.

Отмечается, что произошла утечка. Возгорания не обнаружено. Также есть вероятность того, что пострадала газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела. Уточняется, что газ перекрыт.

Ночью 8 мая стало известно о серии взрывов в Киеве. Режим воздушной тревоги действовал в украинской столице с 23:34 по московскому времени, в Киевской области — с 23:35 по московскому времени.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по подконтрольным Киеву украинским территориям наносится массированный удар. В свою очередь, RT указал, что нынешний обстрел можно считать самым массированным с момента начала СВО.