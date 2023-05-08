Стало известно о серии взрывов в Киеве

«Страна.ua»: серия взрывов произошла в Киеве

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Режим воздушной тревоги действовал в Киеве с 23:34 по московскому времени, в Киевской области — с 23:35 по московскому времени, сообщает «Суспiльне». На данный момент воздушная тревога отменена.

До этого серия взрывов была слышна в Одессе. Позже стало известно, что после нанесения ракетного удара в городе были поражены мост и аэродром Школьный, после этого начались сильные пожары. Отмечалось, что цель ударов — подорвать логистику ВСУ для переброски войск.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по подконтрольным Киеву украинским территориям наносится массированный удар. В свою очередь, RT указал, что нынешний обстрел можно считать самым массированным с момента начала СВО.