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03:16, 8 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о серии взрывов в Киеве

«Страна.ua»: серия взрывов произошла в Киеве
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве произошла серия взрывов. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Режим воздушной тревоги действовал в Киеве с 23:34 по московскому времени, в Киевской области — с 23:35 по московскому времени, сообщает «Суспiльне». На данный момент воздушная тревога отменена.

До этого серия взрывов была слышна в Одессе. Позже стало известно, что после нанесения ракетного удара в городе были поражены мост и аэродром Школьный, после этого начались сильные пожары. Отмечалось, что цель ударов — подорвать логистику ВСУ для переброски войск.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что по подконтрольным Киеву украинским территориям наносится массированный удар. В свою очередь, RT указал, что нынешний обстрел можно считать самым массированным с момента начала СВО.

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Марина Совина
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