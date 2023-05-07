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00:20, 8 мая 2023Бывший СССР

Военкоры раскрыли уничтоженные ракетным ударом цели в Одессе

RusVesna: в Одессе после нанесения ракетного удара были поражены мост и аэродром Школьный

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Одессе после нанесения ракетного удара были поражены мост и аэродром Школьный. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Корме того, вероятно, поражено скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). После ударов начались сильные пожары.

Отмечается, что цель ударов — подорвать логистику ВСУ для переброски войск.

Вечером 7 мая сообщалось, что в ряде украинских городов, включая Одессу, объявлялась воздушная тревога. После этого в Одессе были слышны мощные взрывы.

Ранее стало известно о том, что в ночь на 7 мая экипажи Ту-22М3 Военно-космических сил России совершили несколько ракетных ударов по объектам ВСУ. Взрывы произошли в Одессе и Николаеве, где был уничтожен пункт размещения военной техники противника, в том числе переданной западными странами. Поражением целей занимались самолеты, находившиеся в воздушном пространстве над Черным морем. Авиация дальнего действия, уничтожавшая объекты ВСУ, была оснащена различными типами крылатых ракет.

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Марина Совина
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