В ночь на 7 мая российские бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили объекты ВСУ в Николаеве

В ночь на 7 мая экипажи Ту-22М3 Военно-космических сил России совершили несколько ракетных ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Военное обозрение».

Поражением целей занимались самолеты Ту-22М3, находившиеся в воздушном пространстве над Черным морем. Авиация дальнего действия, уничтожавшая объекты ВСУ, была оснащена различными типами крылатых ракет.

В Николаеве был уничтожен пункт, где размещалась военная техника ВСУ, в том числе переданная западными странами. Информацию о взрывах в городе подтвердил губернатор Николаевской области Виталий Ким. Кроме того, автор Telegram-канала «Военкоры "Русской Весны"» рассказал о взрыве в Одессе, раздавшемся ближе к часу ночи.

Перед запуском крылатых ракет были запущены ударные дроны, которые использовались для отвлечения внимания украинской противовоздушной обороны, после чего крылатые ракеты стали поражать цели на земле, в том числе зенитные ракетные комплексы, которые Украина получила от стран НАТО.

Ранее в мае стало известно о том, что российские военные ударили «умными бомбами» по объектам ВСУ под Херсоном. В результате там было уничтожено несколько складов с боеприпасами и топливом.

