Российские военные ударили «умными бомбами» по объектам ВСУ под Херсоном

RusVesna: ВКС России нанесли удар «умными бомбами» по объектам ВСУ под Херсоном

Российские военные нанесли удар «умными бомбами» по объектам Украины на херсонском направлении. Об этом сообщается в Telegram-канале RusVesna.

По данным канала, «умные бомбы» ВКС России уничтожили склады с боеприпасами и топливом ВСУ под Херсоном. Помимо этого, авиабомбы поразили объекты Украины на окраине Берислава. В настоящий момент, как отмечается, над городом поднимается столб дыма, также там горит склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

RusVesna пишет, что авиация России продолжает разбивать военные объекты ВСУ. Беспилотники также выискивают цели, по которым уже позднее наносят удары российские войска.

В конце апреля стало известно, что в Угледаре российские военные начали массово сносить многоэтажки, превращенные в базы ВСУ. В тот момент корреспонденты отмечали, что уничтожение огневых точек происходит при помощи «умных бомб».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ. По его словам, тогда были ликвидированы три склада боеприпасов в районе Константиновки в ДНР, Берислава в Херсонской области и Орехова в Запорожской области.