Военкоры сообщили о массовом уничтожении баз ВСУ «умными бомбами»

РВ: в Угледаре «умные бомбы» начали массово сносить многоэтажки, превращенные в базы ВСУ

В Угледаре российские военные начали массово сносить многоэтажки, превращенные в базы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что уничтожение украинских огневых точек происходит при помощи «умных бомб».

«В Угледаре "умные бомбы" начали массово сносить многоэтажки, превращенные в базы ВСУ», — говорится в сообщении.

Военкоры пояснили, что на крышах многоэтажных домов украинские военные уже давно оборудуют наблюдательные пункты, с которых корректируют огонь.

До этого канал сообщал, что бойцы ВСУ закрепились в многоэтажном здании, и были поражены «умной» бомбой. «Под завалами военные», — прокомментировал один из бойцов ВСУ нанесенные зданию разрушения.