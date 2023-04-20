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03:07, 20 апреля 2023Бывший СССР

Военкоры сообщили об уничтожившей базу ВСУ «умной» бомбе

РВ: «умная» бомба уничтожила высотку в Угледаре, превращенную в базу ВСУ

Кадр: Русская весна

Российский истребитель уничтожил базу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Утверждается, что украинские военные закрепились в многоэтажном здании, и были поражены «умной» бомбой. «Под завалами военные», — прокомментировал один из бойцов ВСУ нанесенные зданию разрушения.

Ранее российские военные мощным ударом уничтожили скопление техники войск Украины и попали на видео. ВКС России разбили военные объекты ВСУ в ночь на воскресенье, 9 апреля, в районе города Орехов в Запорожской области. На кадрах видно, как вдалеке появляется яркая вспышка, вверх поднимается столб дыма и огня. Помимо этого, ВКС России нанесли массированные удары «умными бомбами» по местам скопления техники и бойцов ВСУ в Херсонской области.

31 марта советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что на Украине подтвердили использование американских высокоточных авиабомб, оснащенных системой наведения JDAM. «Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны», — рассказал Игнат.

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Марина Совина
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