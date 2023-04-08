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14:15, 8 апреля 2023Россия

Российские военные разбили склады ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Минобороны РФ: разбиты склады боеприпасов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: Reuters

Российские военные разбили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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