Российские военные разбили склады ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Минобороны РФ: разбиты склады боеприпасов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях

Российские военные разбили склады боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.