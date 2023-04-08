Минобороны отчиталось об ударах по 92 подразделениям ВСУ

Минобороны: Россия за сутки ударила по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

За сутки российские войска нанесли удар по 92 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом Минобороны России отчиталось в Telegram-канале.

Отмечается, что поражение было нанесено украинским подразделениям, технике и живой силе в 114 районах. Удары наносили ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении до 55 украинских военных на запорожском и южно-донецком направлениях. Помимо этого, российские военные ликвидировали гаубицы Д-30 и Д-20.