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14:21, 8 апреля 2023Россия

Минобороны отчиталось об ударах по 92 подразделениям ВСУ

Минобороны: Россия за сутки ударила по 92 артиллерийским подразделениям ВСУ

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

За сутки российские войска нанесли удар по 92 артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях. Об этом Минобороны России отчиталось в Telegram-канале.

Отмечается, что поражение было нанесено украинским подразделениям, технике и живой силе в 114 районах. Удары наносили ракетные войска, оперативно-тактическая авиация и артиллерия российских войск.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении до 55 украинских военных на запорожском и южно-донецком направлениях. Помимо этого, российские военные ликвидировали гаубицы Д-30 и Д-20.

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Варвара Кошечкина
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