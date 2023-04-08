Минобороны России сообщило о ликвидации 55 солдат ВСУ на двух направлениях

Минобороны России сообщило о ликвидации 55 военных ВСУ на двух направлениях

За прошедшие сутки на двух направлениях — южно-донецком и запорожском — было ликвидировано 55 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве добавили, что помимо этого были уничтожены украинские гаубицы Д-20 и Д-30.

Также сообщается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и Камышевахи в Донецкой народной республике, а также Юрковки и Щербаков Запорожской области.

Помимо этого, в Министерстве обороны рассказали, что на купянском направлении за сутки российским войскам удалось уничтожить более 30 солдат ВСУ.