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13:53, 8 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили более 30 украинских солдат на одном направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат на купянском направлении

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

За сутки российским войскам удалось уничтожить более 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на этом направлении также были ликвидированы гаубица Д-20 и два автомобиля противника. Подразделения ВСУ были поражены в районах Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР), а также Синьковки, Григоровки и Песчаного в Харьковской области.

Также в Минобороны сообщили о потерях ВСУ на херсонском направлении. Здесь были уничтожены до 60 украинских бойцов.

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Варвара Кошечкина
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