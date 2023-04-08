Российские войска уничтожили более 30 украинских солдат на одном направлении

Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских солдат на купянском направлении

За сутки российским войскам удалось уничтожить более 30 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на этом направлении также были ликвидированы гаубица Д-20 и два автомобиля противника. Подразделения ВСУ были поражены в районах Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР), а также Синьковки, Григоровки и Песчаного в Харьковской области.

Также в Минобороны сообщили о потерях ВСУ на херсонском направлении. Здесь были уничтожены до 60 украинских бойцов.