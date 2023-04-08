Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на херсонском направлении

Минобороны сообщило об уничтожении до 60 бойцов ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы России уничтожили на херсонском направлении до 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также используемую ими технику. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По словам официального представителя ведомства генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова, уничтожены три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

Накануне, 7 апреля, Минобороны России также отчиталось о потере ВСУ 14 бойцов на херсонском направлении. Кроме того, российским военным удалось уничтожить два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Также 7 апреля сообщалось, что российские военные поразили командно-наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области. По данным оборонного ведомства, пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны находился в районе населенного пункта Новоберислав.

