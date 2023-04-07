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14:25, 7 апреля 2023Россия

Минобороны заявило о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ

Минобороны отчиталось о поражении командно-наблюдательного пункта ВСУ в Херсонской области

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные поразили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным оборонного ведомства, пункт подразделения 126-й бригады территориальной обороны находился в районе населенного пункта Новоберислав.

В министерстве добавили, что российским военнослужащим удалось уничтожить два склада боеприпасов ВСУ — они располагались в Ивановке Донецкой народной республики (ДНР) и в Новолюбовке Луганской народной республики (ЛНР).

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

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Анастасия Шейкина
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