Российские войска поразили командный пункт ВСУ и узел связи в ДНР

МО: российские войска поразили командный пункт ВСУ и узел связи в районе Красного Лимана

Российские войска поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, Вооруженные силы России нанесли удар по командно-наблюдательнам пунктам батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Также, по данным оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики.