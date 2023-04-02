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15:57, 2 апреля 2023Россия

Российские войска поразили командный пункт ВСУ и узел связи в ДНР

МО: российские войска поразили командный пункт ВСУ и узел связи в районе Красного Лимана

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска поразили командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом во вторник, 2 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, Вооруженные силы России нанесли удар по командно-наблюдательнам пунктам батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Также, по данным оборонного ведомства, российские военнослужащие поразили склад артиллерийских боеприпасов украинских войск в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской народной республики.

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Варвара Кошечкина
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