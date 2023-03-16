Российские танки Т-90М сорвали вылазку ВСУ на краснолиманском направлении

Аверин заявил, что танки Т-90М «Прорыв» сорвали вылазку ВСУ на краснолиманском направлении

Российские танки Т-90М «Прорыв» сорвали попытку вылазки разведгруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС заявил глава пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

По его словам, расчеты БПЛА группировки войск «Центр» выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады ВСУ с целью доразведать позиции российских войск. Экипажи танков нанесли удары осколочно-фугасными снарядами с закрытых огневых позиций. В результате украинские военные понесли потери и были отброшены на ранее занимаемые рубежи, заключил Аверин.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в районах населенных пунктов Красный Лиман и Дробышево в ДНР поразили пункты управления бригад ВСУ.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.