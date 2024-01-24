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15:05, 24 января 2024Россия

Медведев назвал крушение Ил-76 результатом «войны свиней у корыта» в Киеве

Медведев: крушение Ил-76 является результатом борьбы неонацистских элит в Киеве
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Крушение военно-транспортного самолета Ил-76 является результатом борьбы неонацистских элит в Киеве. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram.

24 декабря перевозивший украинских пленных самолет разбился в Белгородской области.

«Война свиней у корыта», — так описал Медведев ситуацию в правящих кругах Украины. По словам зампреда Совбеза, Киев будет и дальше расправляться со своими военнослужащими и бомбить свои же населенные пункты. Для «жовто-блакитных тварей» нет никаких ограничителей, когда речь заходит о власти, заключил он.

По данным Минобороны России, на борту потерпевшего крушение самолета помимо шести членов экипажа и трех сопровождающих находились 65 пленных бойцов Вооруженных сил Украины. После случившегося депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» поставил под сомнение возможность дальнейшего обмена пленными.

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      Алан Босиков
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