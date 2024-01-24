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14:40, 24 января 2024Россия

В России раскрыли влияние крушения Ил-76 на будущее обменов пленными с Украиной

Депутат Швыткин: обмен пленными могут приостановить после крушения Ил-76

Кадр: Reuters

Обмен пленными с Украиной могут остановить до выяснения причин крушения Ил-76 в Белгородской области, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Свое мнение о влиянии происшествия на будущее переговорных процессов он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Я думаю, что до полного установления обстоятельств всего произошедшего обмен пленными будет приостановлен

Юрий Швыткинчлен комитета Госдумы по обороне

«Здесь очевидно, на мой взгляд, что это провокация со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Задача была как раз переложить всю ответственность на нашу сторону, на нашу страну. Что и пытаются сейчас сделать ВСУ. Но Россия никоим образом не была заинтересована в уничтожении пленных ВСУ. Понятно, что они летели на обмен», — заявил Швыткин.

Ил-76 разбился в Белгородской области в среду, 24 января. На его борту находились 65 пленных бойцов ВСУ, а также трое сопровождающих. По заявлению депутата Андрея Картаполова, Украина сбила Ил-76 тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса Patriot или IRIS-T.

Предварительно, обмен пленными между Россией и Украиной мог состояться по формуле 192 на 192. Еще один Ил-76 с 80 украинскими пленными после авиакатастрофы развернули над Белгородской областью после крушения первого самолета.

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