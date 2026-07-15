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05:30, 15 июля 2026Бывший СССР

Российская армия снова атаковала Одессу. Что стало целью ударов в этот раз?

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

Мощные взрывы прозвучали в Одессе и области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Ракетному удару подверглись военные и инфраструктурные объекты Украины. В одном из районов портового города начался пожар и появился столб густого дыма.

Предварительно, Российская армия поразила пусковые установки ракет «Нептун» и «Фламинго». Также сообщается о взрывах в районе аэродрома «Школьный», с которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают беспилотники-камикадзе по территории Крыма. Кроме того, по утверждению местных властей, повреждения получило одно из предприятий.

На фоне продолжающихся ударов стало известно, что Украина закрыла крупнейший экспортный терминал Kernel в Черноморске менее чем в 20 километрах от Одессы. Через этот узел Киев экспортировал сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. «В компании сообщили о серьезных повреждениях зерновых силосов, емкостей для подсолнечного масла и систем электроснабжения», — написал военблогер Борис Рожин. Он также указал, что в настоящее время в терминале заблокировано около 45 тысяч тонн пшеницы и девять тысяч тонн растительного масла.

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Накануне Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. 14 июля ударные беспилотники поразили несколько сухогрузов на рейде порта Одесса. В порту Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт "Южный"»), по сведениям российского оборонного ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ). Кроме того, под ударом оказались пять резервуаров с топливом, предназначенным для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Российская армия продолжила уничтожать транспортную инфраструктуру Украины

В ночь на 15 июля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожают газовые заправки в подконтрольном Киеву Запорожье и в Харьковской области. Отмечалось, что под ударами находится топливная логистика ВСУ. В частности, российские военные поразили автозаправки в городской черте Запорожья. Кроме того, ударные беспилотники РФ атаковали заправки на трассе между Харьковом и Изюмом.

Армия России продолжила наносить удары по топливной инфраструктуре Украины: поражены АЗС в Днепропетровской и Харьковской областях. Систематические атаки привели к тому, что в некоторых городах республики не осталось ни одной работающей АЗС и в стране заговорили о коллапсе.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат типа «Герань» поразил объект инфраструктуры в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского. По сообщениям местных СМИ, после удара реактивным дроном началась аварийно-спасательная операция. Что именно стало целью удара - не раскрывается.

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Также в сети появились кадры применения самой мощной российской неядерной авиабомбы ФАБ-3000. Видео объективного контроля, снятое с разведывательного дрона, зафиксировало попадание снаряда с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) и мощный взрыв. В описании к ролику уточняется, что был поражен пункт временной дислокации 414-й отдельной бригады ВСУ.

Украине предрекли катастрофу в экономике и демографии

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин предупредил, что Украине грозит катастрофа в сфере экономики. По его словам, приближению краха способствует продление военного положения в стране. Он добавил, что Киев впал в тотальную внешнюю зависимость без возможности самостоятельно наполнять бюджет.

В свою очередь, экс-премьер Украины Николай Азаров посетовал, что постсоветская страна на фоне конфликта с Россией уже столкнулась с демографической катастрофой. «Если верить вскрытым хакерами данным Министерства обороны Украины, (с украинской стороны) 2,4 миллиона прямых потерь, это огромная цифра, просто огромная. А если по 150 тысяч рождается каждый год, то 2,4 миллиона — это почти 20 лет. 20 поколений Украина положила себе уже в могилу», — заявил политик.

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