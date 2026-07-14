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21:02, 14 июля 2026Бывший СССР

Реактивная «Герань» атаковала инфраструктурный объект в родном городе Зеленского

Реактивная «Герань» нанесла удар по инфраструктуре Кривого Рога
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Беспилотный летательный аппарат «Герань» нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

«В Кривом Роге реактивный "Шахед" атаковал объект инфраструктуры», — сказано в материале.

Отмечается, что после удара реактивным дроном началась аварийно-спасательная операция.

12 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по территории Украины. Одной из целей ударов стал завод «Аэродрон», который, по данным российского ведомства, специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».

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