Реактивная «Герань» атаковала инфраструктурный объект в родном городе Зеленского

Реактивная «Герань» нанесла удар по инфраструктуре Кривого Рога

Беспилотный летательный аппарат «Герань» нанес удар по объекту инфраструктуры в Кривом Роге. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

«В Кривом Роге реактивный "Шахед" атаковал объект инфраструктуры», — сказано в материале.

Отмечается, что после удара реактивным дроном началась аварийно-спасательная операция.

12 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по территории Украины. Одной из целей ударов стал завод «Аэродрон», который, по данным российского ведомства, специализируется на разработке и производстве тяжелых БПЛА высокой грузоподъемности и большой дальности «Е-300 Энтерпрайз» и «Д-80 Дискавери».