Во Франции предположили причастность американского ЗРК Patriot к крушению Ил-76

France Info: российский Ил-76 могли сбить американским ЗРК Patriot

Российский Ил-76 могли сбить американским ЗРК Patriot, поставленным Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает France Info со ссылкой на источники.

«По данным французского военного источника в Franceinfo, разбившийся Ил-76 был сбит батареей ЗРК Patriot американского производства, находившейся на вооружении украинской армии. По данным российских властей, в авиакатастрофе никто не выжил», — отмечается в материале радиостанции.

Ранее аналогичную версию озвучил военкор Александр Коц. Он уточнил, что получил сведения от члена комиссии Воздушно-космических сил (ВКС) России, которая находилась на месте крушения в Белгородской области.