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19:11, 26 января 2024Россия

Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

Путин о сбитом Ил-76: с подконтрольной Киеву территории запустили две ракеты

Фото: Russian Investigative Committee / Reuters

С подконтрольной киевским властям территории по российскому самолету Ил-76 запустили две ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольной Киеву территории. (...) Отреагировать было практически невозможно», — сказал он.

По мнению главы государства, ракета была либо французской, либо выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

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      Никита Абрамов
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