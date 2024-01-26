Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

Путин о сбитом Ил-76: с подконтрольной Киеву территории запустили две ракеты

С подконтрольной киевским властям территории по российскому самолету Ил-76 запустили две ракеты. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Были зафиксированы пуски двух ракет с подконтрольной Киеву территории. (...) Отреагировать было практически невозможно», — сказал он.

По мнению главы государства, ракета была либо французской, либо выпущенной из американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.