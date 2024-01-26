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19:16, 26 января 2024Силовые структуры

Найдено место пуска ракеты, сбившей Ил-76 с бойцами ВСУ. Это село в 10 километрах от границы с Россией

СК России заявил, что сбившую Ил-76 украинскую ракету запустили из села Липцы
СюжетНаселение России:

Кадр: Telegram-канал «Следком»

Следственный комитет России (СКР) назвал место, откуда, по его данным, 24 января была запущена ракета, сбившая в Белгородской области самолет Ил-76 с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Утверждается, что зенитно-ракетное вооружение украинских военных располагалось в районе села Липцы Харьковской области.

По сведениям СКР, точка была установлена «с помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием».

СКР показал документы украинских военных

Опубликовано также новое видео с места крушения борта. На нем видны многочисленные обломки самолета. Также показывались фрагменты тела одного из украинских военных (однако эти кадры замылены) и документы трех военных — удостоверение военнообязанного, внутренний и заграничный паспорта. Они приобщены к материалам уголовного дела.

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

СКР также указал на найденные на телах характерные татуировки. «Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), ранее допрошенных следствием», — отмечает ведомство.

Эти фрагменты затем будут отправлены на генетическую экспертизу с целью идентификации. Ведомство добавило, что продолжает расследование по статье о теракте.

Место пуска находится около российско-украинской границы

Село Липцы располагается неподалеку от Харькова. До ближайшей точки на границе двух стран от этого района — всего около 10 километров. До села Яблоново в Корочанском районе, близ которого упал Ил-76 — около 100 километров.

Минобороны России еще в день катастрофы, 24 января, также утверждало, что место запуска ракеты из зенитного комплекса находилось около Липцов. Тогда радиолокационные средства Воздушно-космических сил России зафиксировали пуск двух украинских ракет.

Фото: ТАСС

ВСУ могли использовать американскую установку Patriot или немецкую Iris-T, считает следствие. Какой именно ракетой сбили самолет, может стать известно после расшифровки бортовых самописцев — их уже доставили на экспертизу. Оба «черных ящика» находятся в хорошем состоянии и пригодны для исследования. По реакции пилотов можно будет понять, имело ли место внешнее воздействие на самолет.

В августе 2023 года местные власти объявляли проведение эвакуации населения на приграничных с Россией территориях, в том числе из села Липцы. Это объяснялось «угрозой вторжения». В мае там же был уничтожен склад боеприпасов украинских сил. Липцы также неоднократно фигурировали в отчетах о боевых действиях в ходе спецоперации.

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      Антон Похиляк
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