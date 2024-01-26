Документы украинских пленных со сбитого российского самолета попали на видео

СКР нашел документы погибших украинских пленных на месте крушения Ил-76

Следственный комитет России (СКР) показал документы украинских пленных со сбитого российского самолета Ил-76. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видны паспорта и другие документы военных.

Ранее СКР установил точку пуска украинской ракеты, поразившей российский самолет Ил-76 в Белгородской области. С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства и следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.