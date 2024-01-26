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17:08, 26 января 2024Силовые структуры

Документы украинских пленных со сбитого российского самолета попали на видео

СКР нашел документы погибших украинских пленных на месте крушения Ил-76

Следственный комитет России (СКР) показал документы украинских пленных со сбитого российского самолета Ил-76. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видны паспорта и другие документы военных.

Ранее СКР установил точку пуска украинской ракеты, поразившей российский самолет Ил-76 в Белгородской области. С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства и следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.

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      Екатерина Кашурникова
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