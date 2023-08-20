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16:38, 20 августа 2023Бывший СССР

Власти Украины запланировали эвакуацию десятков приграничных населенных пунктов

Украинские власти решили эвакуировать 68 городов и сел Харьковской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинские власти запланировали эвакуацию 68 сел и городов на приграничной с Россией территории Харьковской области. Это следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Распоряжение об эвакуации населения из десятков населенных пунктов подготовили военные администрации области. «Объявить на приграничных территориях населенных пунктов Дергачевской городской территориальной громады и Липецкой (село Липцы — прим. "Ленты.ру") сельской территориальной громады проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — цитирует одну из бумаг информационное агентство и отмечает, что решение об эвакуации объясняется «угрозой вторжения».

По данным РИА Новости, такие же указания относятся к населению Волчанской и Золочевской громад.

9 августа на Украине началась эвакуация из населенных пунктов Купянского района Харьковской области. Глава Харьковской администрации Олег Синегубов сообщил позже, что из района были вывезены 204 человека.

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    Никита Савин
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