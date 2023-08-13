Стало известно о ходе эвакуации в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из Купянского района эвакуировали 204 человека

С начала эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 204 человека. Об этом сообщил глава Харьковской администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшие сутки из Купянского района были эвакуированы 111 мирных жителей, среди которых — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. «Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенок», — стало известно из поста.

Синегубов подчеркнул, что всем эвакуированным оказывают необходимую помощь, в том числе для них организовали пункты временного проживания, им оказывают гуманитарную и медицинскую поддержку, а также другие виды помощи.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщил, что власти рассматривают возможность объявления принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии семи-десяти километров от линии фронта. 9 августа власти Харьковской области допустили вариант обязательной эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района.

12 августа стало известно о начале эвакуации в Харьковской области.