Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:42, 13 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о ходе эвакуации в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из Купянского района эвакуировали 204 человека

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

С начала эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 204 человека. Об этом сообщил глава Харьковской администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, за прошедшие сутки из Купянского района были эвакуированы 111 мирных жителей, среди которых — 36 детей и четыре человека с инвалидностью. «Всего с 9 августа обезопасили 204 человека, из них 71 ребенок», — стало известно из поста.

Синегубов подчеркнул, что всем эвакуированным оказывают необходимую помощь, в том числе для них организовали пункты временного проживания, им оказывают гуманитарную и медицинскую поддержку, а также другие виды помощи.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщил, что власти рассматривают возможность объявления принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии семи-десяти километров от линии фронта. 9 августа власти Харьковской области допустили вариант обязательной эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района.

12 августа стало известно о начале эвакуации в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине усомнились в возможности вечной поддержки от США

    Мятежники в Нигере попросили усиленной поддержки у Гвинеи

    Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над Белгородским районом

    Стало известно о ходе эвакуации в Харьковской области

    Тренер «Динамо» анонсировал переход Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Россиянка побывала в Абхазии и описала поездку фразой «больше туда ни ногой»

    Пожилой москвич разделся перед 13-летней школьницей на улице

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

    Ветеран «Спартака» заступился за оскорбившего журналиста Дзюбу

    Минобороны сообщило еще об одном сбитом над российским регионом беспилотнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости