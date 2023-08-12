В Харьковской области начали эвакуировать людей

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из Купянского района эвакуировали 63 человека

Из населенных пунктов Купянского района Харьковской области начали эвакуировать людей. Об этом сообщил глава Харьковской администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент из района эвакуировали 63 человека, в том числе девять детей. «Она [эвакуация] происходит планово, по определенным безопасным маршрутам», — говорится в сообщении.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщил, что власти рассматривают возможность объявления принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии 7-10 километров от линии фронта. 9 августа власти Харьковской области допустили вариант обязательной эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района.