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02:59, 12 августа 2023Бывший СССР

В Харьковской области начали эвакуировать людей

Глава Харьковской ОВА Синегубов: из Купянского района эвакуировали 63 человека

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Из населенных пунктов Купянского района Харьковской области начали эвакуировать людей. Об этом сообщил глава Харьковской администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на данный момент из района эвакуировали 63 человека, в том числе девять детей. «Она [эвакуация] происходит планово, по определенным безопасным маршрутам», — говорится в сообщении.

Ранее глава Харьковской ОВА сообщил, что власти рассматривают возможность объявления принудительной эвакуации детей из населенных пунктов, которые расположены на расстоянии 7-10 километров от линии фронта. 9 августа власти Харьковской области допустили вариант обязательной эвакуации более 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района.

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    Марина Совина
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