В Харьковской области допустили обязательную эвакуацию нескольких тысяч человек

Глава Харьковской ОВА допустил обязательную эвакуацию свыше 11 тысяч человек

Власти Харьковской области допускают вариант обязательной эвакуации свыше 11 тысяч человек, проживающих в прифронтовых населенных пунктах Купянского района. Об этом глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что соответствующий вопрос обсуждался на аппаратном совещании в ОВА «в связи с обострением оперативной обстановки». По его словам, обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей может быть проведена из 53 населенных пунктов, расположенных близко к зоне боевых действий.

Ранее директор департамента образования горсовета Харькова Ольга Деменко сообщала, что власти города захотели оборудовать школьные классы в метро для обучения детей. Она отметила, что учеников в подобные классы планируют набирать с разных харьковских школ.