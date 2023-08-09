В Харькове захотели обучать школьников в метро

Власти Харькова захотели оборудовать школьные классы в метро для обучения детей

Власти Харькова захотели оборудовать школьные классы в метро для обучения детей. Об этом заявила директор департамента образования горсовета Ольга Деменко, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что уроки в метро предложили пробовать для учеников первого и второго классов. «Там будут оборудованы полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты», — сказала она.

Деменко добавила, что кроме учителей, будут тьюторы, они займутся сопровождением детей в класс и туалет. Как она утверждает, учеников в подобные классы планируется набирать с разных школ со всего города.

Ранее министр образования республики Оксен Лисовой рассказал, что в школах обновят дисциплину «защита Украины», добавив в нее практическое обучение управлению беспилотниками. По его словам, пилотная версия проекта начнется в сентябре 2023 года в разных областях страны.