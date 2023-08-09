Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:15, 9 августа 2023Бывший СССР

В Харькове захотели обучать школьников в метро

Власти Харькова захотели оборудовать школьные классы в метро для обучения детей

Фото: Danylo Antoniuk / Reuters

Власти Харькова захотели оборудовать школьные классы в метро для обучения детей. Об этом заявила директор департамента образования горсовета Ольга Деменко, пишет издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что уроки в метро предложили пробовать для учеников первого и второго классов. «Там будут оборудованы полноценные классы, где шумоизоляция, рекуперация воздуха, там будут отремонтированы туалеты», — сказала она.

Деменко добавила, что кроме учителей, будут тьюторы, они займутся сопровождением детей в класс и туалет. Как она утверждает, учеников в подобные классы планируется набирать с разных школ со всего города.

Ранее министр образования республики Оксен Лисовой рассказал, что в школах обновят дисциплину «защита Украины», добавив в нее практическое обучение управлению беспилотниками. По его словам, пилотная версия проекта начнется в сентябре 2023 года в разных областях страны.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Ошибка рабочих, диверсия и странный гул. Что известно о версиях взрыва в Сергиевом Посаде?

    Российская компания задумала уйти из России

    Российский полковник рассказал о попытках ВСУ применить «херсонскую тактику»

    Названо число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

    В российском городе остановку поставили задом наперед

    Внедрение новой разметки на российских дорогах сочли неэффективной мерой

    Медики подтвердили гибель пострадавшей при взрыве в Сергиеве Посаде женщины

    Ссора полицейского и российского депутата в караоке закончилась стрельбой

    Тарасова оценила инициативу Украины об отмене рукопожатий с россиянами

    Американский полковник предрек польско-латвийскую оккупацию Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости