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16:29, 2 августа 2023Бывший СССР

Украинских школьников начнут обучать управлению дронами

Министр образования Украины Лисовой: школьников начнут обучать управлению БПЛА

Фото: Pedro Nunes / Unsplash

В украинских школах обновят дисциплину «защита Украины», добавив в нее практическое обучение управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом рассказал министр образования Украины Оксен Лисовой на странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

«Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — вот то, на что сегодня есть спрос (и от учеников, и от учениц)», — написал Лисовой.

По его словам, пилотная версия проекта начнется в сентябре 2023 года в разных областях страны. Для успешной модернизации дисциплины министр пообещал привлечь специалистов, которые смогут обучать учителей работе с симуляторами дронов и имеют специализацию в топографии.

Ранее Лисовой заявил о необходимости перезагрузки преподавания некоторых предметов в школах Украины. В частности, он считает, что при обучении истории следует исключить «имперский контекст».

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    Алевтина Запольская
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