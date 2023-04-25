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22:43, 25 апреля 2023Бывший СССР

На Украине предложили перезагрузить преподавание истории в школах

Министр образования Украины: нужно исключить имперский контекст в курсе школьной истории

Фото: Jakub Wlodek / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил о необходимости перезагрузки преподавания некоторых предметов в школах страны. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, при обучении истории следует исключить «имперский контекст», считает он. «Должны изучать свою историю с точки зрения успеха: мы — успешное и мегаустойчивое государство», — отметил он. Лисовой заявил, что такой курс поможет выпускникам чувствовать свою «генетически заложенную способность к устойчивости и успеху».

Кроме того, министр предложил пересмотреть содержание курса украинской литературы. По его мнению, необходимо модернизировать курс, вернуть «утерянные» имена и добавить современные.

Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой выступил с критикой в адрес преподавателей, которые общаются с детьми на русском языке, и спровоцировал этим скандал в соцсетях.

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Марина Совина
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