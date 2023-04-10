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12:51, 10 апреля 2023Бывший СССР

Слова министра образования Украины о русском языке привели к скандалу

Министр образования Украины Лисовой спровоцировал скандал словами о русском языке
Оксен Лисовой

Оксен Лисовой. Кадр: Київська МАН / YouTube

Министр образования Украины Оксен Лисовой выступил с критикой в адрес преподавателей, которые общаются с детьми на русском языке и спровоцировал этим скандал в соцсетях. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Если кто-то, преподавая на украинском, на перерыве переходит на русский язык, — он или она на самом деле демонстрирует свое скептическое, неуважительное отношение к государству», — написал Лисовой в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) .

Слова министра не понравились Александру Смирнову, основателю рекламного агентства «Табаско». Он заявил, что Лисовой не должен заниматься «языковыми манипуляциями» и контролировать то, на каком языке учителя общаются на переменах.

Часть пользователей назвала высказывание Александра Смирнова антипатриотичным и предложила ему переехать в Россию. Другая часть, наоборот, согласилась с ним, считая вредной позицию министра образования.

Оксена Лисового назначили министром образования 21 марта 2023 года. Его обвинили в плагиате диссертации, в частности, замене украинской буквы «i» на английскую букву «i» для обхода системы проверки

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Алевтина Запольская
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