Нового министра образования Украины обвинили в плагиате диссертации

«Политика страны»: министра образования Украины Лисового обвинили в плагиате диссертации

Министр образования Украины Оксен Лисовой был обвинен в плагиате диссертации. Части текста в его работе заимствованы из других исследований, а для обхода системы проверки министр использовал замену украинских букв на английские. Об этом рассказал Telegram-канал «Политика страны».

На портале «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях» приводятся примеры, где целые куски из диссертации Лисового заимствованы из чужих работ, слово в слово и без указания цитирований.

Кроме того, новый министр образования использовал замену украинской буквы «i» на английскую букву «i» для обхода системы проверки, а половина публикаций, ссылающихся на диссертацию оказались фальшивыми.

Ранее на Украине назначили сразу трех новых министров. Оксен Лисовой заменил на должности министра образования ушедшего в отставку Сергея Шкарлета.