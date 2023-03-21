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13:42, 21 марта 2023Бывший СССР

На Украине назначили трех новых министров

Депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что на Украине назначили трех новых министров

Фото: РИА Новости

На Украине назначили трех министров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины был назначен Михаил Федоров. За это решение проголосовали 311 депутатов. Гончаренко также заявил, что министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Александр Камышин. Кроме того, пост главы Минобразования занял Оксен Лисовой, добавил депутат Рады.

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Кристина Есикова
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