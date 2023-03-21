Депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что на Украине назначили трех новых министров

На Украине назначили трех министров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины был назначен Михаил Федоров. За это решение проголосовали 311 депутатов. Гончаренко также заявил, что министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Александр Камышин. Кроме того, пост главы Минобразования занял Оксен Лисовой, добавил депутат Рады.