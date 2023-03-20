На Украине ушли в отставку несколько министров

Депутат Верховной Рады Гончаренко заявил, что три украинских министра ушли в отставку

Вице-премьер Украины, министр цифровой информации Михаил Федоров, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин, а также министр образования и науки Сергей Шкарлет ушли в отставку. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

«Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки», — заявил он. За отставку Шкарлета проголосовали 295 депутатов. Кроме того, Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Михаила Забродского. Уточняется, что он вернется на военную службу, а также планируется его назначение на пост заместителя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Гончаренко уточнил, что Федорова, как предполагается, назначат вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий. По словам депутата, его кандидатуру на эту должность внесут в Раду на ближайшем заседании. Помимо этого, Рябикина рассматривают в качестве посла Украины в Китае, добавил Гончаренко.

18 марта премьер-министр республики Денис Шмыгаль анонсировал увольнение двух чиновников Шкарлета и Рябикина. Как он утверждает, этот вопрос обсуждался на заседании фракции партии «Слуга народа». Было решено, что министры покинут свои должности в скором времени. При этом причины отставок не назывались. Шмыгаль отметил, что пост Рябикина займет бывший руководитель «Укржелдороги» Александр Камышин, а главой Минобразования планируется назначить директора Малой академии наук Украины Оксена Лисового.