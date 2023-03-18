На Украине уволят двух министров

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал увольнение министров Рябикина и Шкарлета

Премьер Украины Денис Шмыгаль анонсировал увольнение двух чиновников — министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании фракции партии «Слуга народа», которое состоялось 18 марта. Было решено, что министры уйдут в отставку на следующей неделе. Причины отставок не называются.

По словам Шмыгаля, должность Рябикина займет бывший руководитель «Укржелдороги» Александр Камышин. На пост главы Минобразования планируется назначить директора Малой академии наук Украины Оксена Лисового.

Ранее, 6 марта, на Украине был назначен новый глава антикоррупционного бюро (НАБУ). По результатам конкурса должность занял Семен Кривонос.