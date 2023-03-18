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18:34, 18 марта 2023Бывший СССР

На Украине уволят двух министров

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал увольнение министров Рябикина и Шкарлета

Фото: РИА Новости

Премьер Украины Денис Шмыгаль анонсировал увольнение двух чиновников — министра образования и науки Сергея Шкарлета и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании фракции партии «Слуга народа», которое состоялось 18 марта. Было решено, что министры уйдут в отставку на следующей неделе. Причины отставок не называются.

По словам Шмыгаля, должность Рябикина займет бывший руководитель «Укржелдороги» Александр Камышин. На пост главы Минобразования планируется назначить директора Малой академии наук Украины Оксена Лисового.

Ранее, 6 марта, на Украине был назначен новый глава антикоррупционного бюро (НАБУ). По результатам конкурса должность занял Семен Кривонос.

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Полина Матюхина
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