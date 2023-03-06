На Украине назначили главу антикоррупционного бюро

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что главой антикоррупционного бюро страны стал Кривонос

Главой Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по итогам конкурса стал Семен Кривонос. Об этом рассказал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство назначило директора НАБУ. Только что на внеочередном заседании назначили начальником бюро Семена Кривоноса. Этому процессу предшествовал прозрачный конкурс», — заявил политик.

Шмыгаль уточнил, что решение о назначении приняла комиссия, в которую в том числе входили международные партнеры республики. Кроме того, как утверждает премьер, теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского союза (ЕС), которые были определены при получении страной статуса кандидата. Шмыгаль отметил, что с назначением директора бюро в республике полностью сформировалась антикоррупционная инфраструктура.

В апреле 2022 года с должности главы НАБУ был уволен Артем Сытник в связи с окончанием срока его полномочий. Как сообщалось, обязанности главного борца с коррупцией до избрания нового руководителя будет исполнять первый заместитель директора Гизо Углава. Сытник занимал должность главы бюро с 16 апреля 2015 года. В 2020 году Конституционный суд Украины признал незаконным его назначение и назвал неконституционным ряд положений, касающихся деятельности НАБУ.