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На Украине уволили главного борца с коррупцией

На Украине уволили главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника

Фото: Pavlo Bagmut / Globallookpress

Главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника уволили с занимаемой должности в связи с окончанием срока его полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

В НАБУ отмечают, что полномочия главы органа истекают 16 апреля — в этот день заканчивается семилетний срок, определенный законом Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Уточняется, что обязанности главного борца с коррупцией до избрания нового директора будет исполнять первый заместитель директора Гизо Углава.

Сытник занимал должность главы бюро с 16 апреля 2015 года. В 2020 году Конституционный суд Украины признал незаконным его назначение и назвал неконституционным ряд положений, касающихся деятельности НАБУ. Президент Украины Владимир Зеленский эти решения не признал, после чего в стране начался конституционный кризис.

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Алевтина Запольская
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