На Украине объявили о начале конституционного кризиса

Председатель Конституционного суда (КС) Украины Александр Тупицкий от имени судебного органа пригласил президента Владимира Зеленского на встречу, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате (...). Надо убрать искусственный конфликт», — объявил он на пресс-конференции, связанной с началом политического кризиса в стране.

Тупицкий подчеркнул, что в нынешней ситуации необходимо взаимодействие всех ветвей власти. «Нам нужно общаться как с целостными системами, непосредственно, с президентом, с главой парламента, при необходимости — с премьер-министром», — считает он.

Ранее 30 октября стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило против Тупицкого уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном отчуждении земель.

Незадолго до этого он заявил, что видит в законопроекте Зеленского, предусматривающего лишение действующих судей КС полномочий, признаки государственного переворота. На этом фоне возле здания Конституционного суда в Киеве началась массовая акция под лозунгом «Отправим судей-предателей в Ростов!». Протестующие забросали здание суда дымовыми шашками, петардами и шинами.

27 октября Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной.

Вскоре после принятия решение Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей.