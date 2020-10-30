Киев предупредил о потере безвизового режима с ЕС

Киев потеряет безвизовый режим с ЕС, если не разрешит конституционный кризис из-за антикоррупционной реформы. Об этом предупредил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в YouTube.

Кроме того, в этом случае Украина потеряет поддержку международных партнеров, которые больше всего поддерживают украинские реформы и с которыми у Киева идет наибольшая международная торговля. По словам Кулебы, к настоящему моменту украинские власти временно смогли погасить пожар, который вспыхнул во многих столицах из-за решения Конституционного суда (КС). «По состоянию на сейчас безвиз защищен», — добавил глава МИД.

Ранее председатель КС Украины Александр Тупицкий пригласил президента Владимира Зеленского на встречу, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис.

27 октября КС заблокировал электронное декларирование доходов высших чиновников и лишил Национальное агентство по противодействию коррупции части полномочий. В Европейском союзе выразили обеспокоенность решением, оно может стать основанием для приостановления безвизового режима с Украиной.

Вскоре после принятия решения Зеленский внес в Верховную Раду законопроект с требованием признать его не имеющим юридической силы и прекратить полномочия судей. Тупицкий заявил, что видит в законопроекте президента признаки государственного переворота.