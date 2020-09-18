Украина отказалась вносить в конституцию особый статус Донбасса

Замглавы делегации Киева на переговорах в Минске Алексей Резников заявил, что Украина не будет вносить в конституцию пункт об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина».
По его словам, украинская сторона отказалась от этого еще в ходе переговоров в «нормандском формате» в декабре 2019 года.
«Президент [Украины Владимир Зеленский] дал четкое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет, это исключено. Также президент неоднократно говорил, что минские соглашения требуют изменений», — заявил Резников.
Также он выразил мнение, что на полную реинтеграцию Донбасса уйдет не менее 25 лет. Резников считает, что в регионе должно смениться как минимум одно поколение, чтобы реинтеграция была безопасной и не создала новые риски для Украины.
Ранее стало известно, что «формулу Штайнмайера» включат в закон об особом статусе Донбасса.
Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.