Киев согласился включить «формулу Штайнмайера» в закон о Донбассе

«Формулу Штайнмайера» включат в закон об особом статусе Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.

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По его словам, в настоящее время обсуждается механизм, как это может работать с точки зрения права. «Идут переговоры о том, какие статьи этого закона должны быть изменены, чтобы этот закон вместе со включенной "формулой Штайнмайера" работал с точки зрения права», — пояснил политик.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.

«Формула Штайнмайера» — это документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.