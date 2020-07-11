Киев анонсировал обмен пленными с Донецком и Луганском

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом пишет УНИАН.
«Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который произойдет в ближайшее время», — сказал он.
По словам Ермака, открытым остается вопрос о точках разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также о плане разминирования отдельных территорий. Стороны пока не согласовали окончательные решения.
Ермак добавил, что украинская сторона представила в Трехсторонней контактной группе закон об особенностях местного самоуправления, в который планируется имплементировать «формулу Штайнмайера».
Последний обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.