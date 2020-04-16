ЛНР и Киев провели обмен пленными

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и Украины провели обмен пленными и удерживаемыми лицами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Процесс обмена прошел на мосту в районе города Счастье. Луганская сторона передала Украине 10 ее граждан. В рамках обмена Украина передаст ЛНР 9 удерживаемых лиц.

Ранее завершился обмен пленными между Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР). Обмен также прошел по формуле «10 на 9», Украина передала ДНР 10 человек, а из ДНР на Украину отправились 9 украинских граждан.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в Донецк и Луганск вернулись 123 человека.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, часть территории Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в стране.

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