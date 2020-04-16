Появилось видео обмена пленными между ДНР и Киевом

Видео: t.me/rian_ru

Появилось видео с места обмена пленными и удерживаемыми лицами между самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) и Киевом. Оно опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Процедура проходит в районе КПП через линию соприкосновения в пригороде Горловки. Ранее сообщалось, что ДНР доставила удерживаемых лиц на место обмена, они проходят дактилоскопию. Также должен состояться обмен между Киевом и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Ожидается, что республики Донбасса передадут 19 человек, а вернут 18.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в Донецк и Луганск вернулись 123 человека.

Вооруженный конфликт на Юго-Востоке Украины начался в 2014 году, когда часть территории Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти в стране.

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